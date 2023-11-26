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Депутат Госдумы высказался о жилых «гаражах-берлогах»

Депутат Гаврилов: за проживание в гараже могут оштрафовать на 200 тыс. руб.

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В гаражах, переоборудованных под жилье, в большинстве случаев жить можно только нелегально. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

«В последнее время распространилась практика неофициального преобразования старых кирпичных гаражей и надстроенных над ними вторых этажей в жилые помещения. Такие гаражные берлоги-студии (…) некоторые выбирают в качестве альтернативы съемным комнатам и квартирам», — заметил Гаврилов.

Депутат пояснил, что объявления об их продаже нередко можно встретить в интернете, причем часто сообщается, что переоборудованный гараж снабжен всеми необходимыми коммунальными удобствами.

Однако по закону жить в гараже, который является нежилым зданием, нельзя, и зарегистрироваться в нем тоже невозможно. Более того, по мнению депутата использование гаража в качестве жилья подпадает под статью 8.8. КоАП РФ «Использование земельных участков не по целевому назначению» с возможным штрафом до 200 тыс. руб.

Единственная возможность легализовать такое жилье — добиться изменения вида разрешенного использования земельного участка и получение разрешения на строительство жилого дома.

«Большинство «жилых гаражей» не имеют должного оформления, не соответствуют нормам и требованиям закона для проживания», — резюмировал депутат.

30 октября сообщалось, что россияне стали чаще покупать гаражи, спрос на них вырос на 17%, стала известна и средняя стоимость такой покупки.

Ранее россиянам напомнили о необходимости выплаты налога до 1 декабря.

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