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Ураганный ветер накрыл Крым

Ураганный ветер до 40 метров в секунду бушует на западном побережье Крыма

Ураганный ветер до 40 метров в секунду накрыл северо-запад Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гидрометцентр региона.

На полуострове Тарханкут и в населенном пункте Черноморское, в Евпатории, Севастополе и в поселках на западном берегу ветер достигает 25-26 метров в секунду.

«Скорость ветра в Севастополе — 26, Херсонес — 25, Евпатория — 25 и Черноморское – ураган 40 метров в секунду», — уточнили в гидрометцентре Крыма.

До этого сообщалось, что с вечера 26 ноября в Москве и Московской области ожидается ухудшение погоды — снег, гололед и сильный ветер.

Также МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года.

20 ноября сообщалось, что в Красноярском крае 161 населенный пункт оставался без света из-за штормового ветра.

Ранее на Алтае дерево насквозь пробило салон автобуса во время урагана.

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