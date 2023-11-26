В Москву прибыли семьи израильтян с гражданством России, удерживаемых ХАМАС

Посольство Израиля в России сообщило, что члены семей израильтян с российским гражданством, удерживаемых в заложниках ХАМАС в секторе Газа прибыли в Москву, передает ТАСС.

«Сегодня в Москву прибыли члены семей израильтян, удерживаемых в заложниках <...> ХАМАС, начиная с событий 7 октября», — рассказал источник.

Он уточнил, что речь идет о родственниках семи лиц с двойным гражданством, которые находились в плену в секторе Газа.

В диппредставительстве добавили, что во время пребывания в Москве семьи проведут встречу с замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, израильским послом Александром Бен Цви, также с лидерами еврейской общины и российскими журналистами.

Ранее директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак сообщил, что большая часть россиян, находившихся в секторе Газа, уже доставлена в РФ.

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС повторят сделку по обмену заложников на заключенных.