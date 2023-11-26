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Замглавы МЧС Татарстана заявил, что слышит Бога в СИЗО

Mash: замглавы МЧС Татарстана Степущенко в СИЗО начал слышать Бога

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МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Адвокаты заместителя главы МЧС Татарстана Олега Степущенко заявили в суде, что их подзащитный подвержен слуховым галлюцинациям и начал слышать колокольный звон и звуки, похожие на речь Бога. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«На очередном заседании адвокаты Степущенко заявили, что он (…) страдает от слуховых галлюцинаций и поэтому его необходимо освободить из-под стражи», — говорится в сообщении.

Mash уточняет, что замглавы МЧС Татарстана предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: «Мошенничество», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности». По версии следствия, при его участии ведомство получило государственный контракт на замену систем оповещения по всей республике, но в реальности оказалось, что вместо новых сирен были поставлены устаревшие и нерабочие. Сумма контракта — 42,8 млн рублей.

Степущенко был задержан 10 марта. По данным издания «Реальное время», сумму ущерба оценивали в еще большую сумму: 56,7 млн рублей.

24 ноября сообщалось, что по делу о мошенничестве суд арестовал топ-менеджера РЖД Алексея Белянкина.

В тот же день в розыск после предъявления ему обвинений в мошенничестве был объявлен бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман.

Ранее Москве арестовали мошенника, заставившего пенсионерку продать квартиру.

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