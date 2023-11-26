Беспилотник ВСУ обезвредили в Тверской области

Беспилотный летательный аппарат обезвредили в Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В Торжокском районе Тверской области обезврежен беспилотный летательный аппарат», — уточнили в сообщении.

В правительстве уточнили, что пострадавших и разрушений не зафиксировали. На месте происшествия работают экстренные службы. Глава региона Игорь Руденя поручил ведомствам оказывать им необходимое содействие.

20 ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил об атаке БПЛА. Украинский дрон обезвредили в Шаблыкинском районе.

В начале ноября в Воронежской области обезвредили два беспилотника. По словам главы региона Александра Гусева, при падении дронов никто не пострадал, разрушений на земле нет. Губернатор напомнил местным жителям, что при обнаружении беспилотника не стоит его снимать и выкладывать видео и фото в соцсети.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.