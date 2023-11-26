Синоптик рассказал, какой будет видимость в Москве во время «черной метели»

В Москве вечером 26 ноября начнется снегопад, который усилится ночью — в город придет «черная» метель, сообщил специалист центра «Фобос», синоптик Евгений Тишковец. В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, что при «черной метели» в северных регионах скорость ветра достигает 40 м/с. Синоптик применил этот термин, чтобы предупредить москвичей о надвигающейся «жесткой» метели с ухудшением видимости до 100 метров.

«Черная (метель — Газета.Ru) — это на северах, на Таймыре, скорость ветра там бывает до 40 м/с, и не видно на расстоянии вытянутой руки. Я здесь несколько сгустил краски, но не для того, чтобы блеснуть красным словцом, потому что, конечно, 40 м/с у нас не будет. Но снег и метель очень высокой интенсивности, с существенным ухудшением видимости, до 100 м и менее. Для центральной России это очень жестко, употребил, чтобы люди обратили внимание. Чтобы тот, кто поедет сегодня на юг в ночь, был готов столкнуться с этой историей», — сказал он.

В своем Telegram-канале Тишковец сообщил, что ухудшение погоды произойдет из-за балканского циклона, набирающего силы в западной акватории Черного моря. Метеоролог также пообещал увеличение снежного покрова до 23 см, что превышает норму в три раза.

«Может выпасть до 26,5 мм осадков, или 50% от месячной нормы, будет побит рекорд дня по количеству выпавших осадков почти полувековой давности, который держится с 1977 года», — пояснил Тишковец.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал россиянам теплую зиму с температурой воздуха в пределах или выше нормы.