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Беременная россиянка напала с ножом на мужа, принуждавшего ее к аборту

В Батайске беременная женщина напала с ножом на мужа, который не хотел ребенка

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Ростовской области беременная женщина ранила ножом гражданского супруга, ее осудили. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Батайске. По информации СМИ, пара проживала на съемной квартире, воспитывала двухлетнего ребенка. Когда женщина узнала о новой беременности, то сообщила о ней мужу, но тот отреагировал негативно.

«Он сказал, чтобы я сделала аборт. А еще заявил, что ребенка я нагуляла», — приводит слова ростовчанки издание.

После этого женщина отправилась с подругой в бар, чтобы снять стресс. После возвращения домой женщины ее конфликт с супругом продолжился. В какой-то момент мужчина толкнул партнершу, а та вонзила ему в живот нож.

Опомнившись, ростовчанка сама вызвала «скорую». Инцидентом заинтересовалась полиция. Против беременной возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Суд признал женщину виновной и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Ранее в Сургуте матери подрались на детской площадке из-за ссоры детей.

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