На выставке «Россия» представили лучшие достижения Нижегородской области

Наша задача — чтобы как можно больше людей узнали о потенциале Нижегородской области, ее красоте, истории, культуре и захотели сюда приехать. Об этом на международной выставке-форуме »Россия» в рамках Дней регионов сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Он рассказал о достижениях Нижегородской области и масштабных проектах будущего, а также провел экскурсию по стенду региона.

«Выставочное пространство позволяет провести мероприятия разного формата — от традиционного свадебного обряда до оперного концерта, представить самые яркие проекты. Нижегородская область — это очень перспективный регион, где интересно жить и работать, где есть все возможности для самореализации. Кроме этого, выставка дает возможность укрепить партнерские отношения с другими регионами, представителями промышленности и бизнеса», — отметил Никитин.

По его словам, форум «Россия» — это мероприятие, очень нужное для людей. «Абсолютно уникальная, гениальная инициатива нашего президента, нужная, чтобы каждый человек узнал, насколько богата Россия: людьми, достижениями, историей и планами на будущее. Я с огромным интересом ознакомился со всеми стендами», — сказал он.

В День Нижегородской области на сцене Зоны культурных проектов пройдет концерт «Грани традиции» с участием нижегородской исполнительницы русских песен Майи Балашовой совместно с ансамблем Style Quartet, а также выступление академического хора ННГУ им. Лобачевского. В составе театральной программы — спектакль-импровизация «Холодный ветер — теплый ветер» от театра школы-интерната для глухих детей «Пиано», а также спектакль «Горький Хор» от Центра театрального мастерства и Хора Нижнего Новгорода.

Также пройдут лекции о Нижнем Новгороде, мастер-классы по народным художественным промыслам Нижегородской области, викторины и настольные игры для взрослых и детей. Кроме того, в рамках Дня региона состоится свадебная церемония, которая пройдет по обычаям Нижегородской губернии.

Гостей также пригласят на традиционные ярмарочные гуляния и шоу «Нижний Новгород — 100% настоящая Россия», выступит группа Uma2rman. Завершит культурную программу региона концерт нижегородского оркестра старинных инструментов La Voce Strumentale, известный далеко за пределами родного Отечества.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.