В Иркутске спасли от пожара дом начала XVIII века

В Иркутске произошел пожар в двухэтажном деревянном доме на улице Тимирязева. Об инциденте сообщило региональное МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании кровли здания поступило в 16:54 (11:54 мск), после чего на место происшествия выехали спасатели. К 18:27 (13:27 мск) пожар локализовали на территории площадью 180 квадратных метров. Тушение осложнялось тем, что рядом с домом проходит много электропроводов.

Благодаря работе шести пожарных расчетов и спасателей огонь потушили в 18:39 (13:39 мск). Сейчас специалисты выясняют причину возникновения пожара. По предварительной информации, пострадавших нет.

Постройка на улице Тимирязева является объектом культурного наследия муниципального значения. Ее возвели в начале XVIII века.

До этого сообщалось о пожаре на Мосфильмовской улице на западе Москвы. Его оперативно потушили.

Ранее возгорание произошло на электроподстанции «Чагино» в Москве.