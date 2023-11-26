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В Киевской области произошло отключение магистральных линий электропередачи

В «Укрэнерго» сообщили об отключении магистральных ЛЭП в Киевской области

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Магистральные линии электропередачи отключены на территории Киевской области Украины. Об этом в эфире местного телеканала «Рада» сообщил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий.

Он отметил, что в результате ночной атаки в регионе были повреждены несколько инфраструктурных объектов. Из-за этого представители властей и специалисты начали думать о возможности ввести ограничения на потребление энергии, однако пока удалось обойтись без подобных мер.

«В городе Киеве несколько магистральных мощных линий электропередачи, которые питают город и города вокруг Киева, отключились», — подчеркнул Кудрицкий.

Также глава компании указал, что еще до текущих событий довольно много энергетических блоков были выведены из эксплуатации для ремонта. В связи с этим украинским властями пришлось обратиться за помощью к соседним государствам.

При этом в конце Кудрицкий все же призвал граждан страны экономить энергию. По его словам, жителям стоит отказаться от использования электричества без необходимости.

В ночь на 26 ноября украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киевской области. Тогда же в регионе была объявлена воздушная тревога, а журналисты заявили о приближении к столице ударных беспилотников.

Ранее в Киеве начались аварийные отключения света.

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