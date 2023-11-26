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Мать раненного ножом Дерека Шовина прокомментировала покушение на сына

Мать офицера Дерека Шовина заявила, что ей не сообщили о покушении на сына

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Reuters

Кэролайн Павленти, мать экс-офицера полиции Дерека Шовина, который отбывает наказание по делу о превышении полномочий при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, пожаловалась, что руководство тюрьмы не сообщило ей о покушении на сына. Об этом пишет New York Post.

«Как, черт возьми, информационные агентства знают о случившемся, а его собственная мать нет? У тюрьмы есть мой номер на случай экстренных ситуаций», — рассказала Павленти изданию.

Он заявила, что напугана и беспокоится о состоянии Дерека, а новости о произошедшем не дают ей уснуть.

NYP добавило, что с управлением тюрьмы пытался связаться и адвокат Шовина Билл Морман, однако ему не удалось получить ответ.

25 ноября стало известно, что Дерека Шовина ударили ножом в тюрьме в штате Аризона. По предварительной информации, это сделал другой заключенный. После случившегося Шовина доставили в больницу. Associated Press сообщало со ссылкой на генеральную прокуратору Миннесоты, что экс-полицейский, скорее всего, выживет.

В мае 2020 года офицер полиции Дерек Шовин задержал по подозрению в воровстве Джорджа Флойда. Превышение полномочий привело к летальному исходу, что вызвало волну беспорядков и активизацию движения Black Lives Matter.

Шовина приговорили к 22,5 года лишения свободы, он признал свою вину.

Ранее стало известно, что Шовин получил отказ на запрос об апелляции.

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