Российские бойцы с передовой передали поздравления матерям с праздником

Российские бойцы с передовой в День матери записали поздравления родным и близким. Видеообращения опубликованы в Telegram-канале «Zащитники».

«Дорогая мама, в этот праздник хочу выразить слова благодарности. С самого начала жизни ты защищала меня от всех невзгод, и теперь, когда я вырос мужчиной, пришло мое время защищать тебя», — отметил в обращении один из бойцов.

Военнослужащие бригады «Гром-Каскад» также записали поздравления к празднику. Доброволец бригады с позывным «Ямал» передал поздравления матерям и женам и вместе с другими активистами «Молодой Гвардии» поприветствовал их троекратным «Ура!».

«Спасибо вам за поддержку, которую вы нам оказываете! Мы вас не подведем! Победа будет за нами!» — сказал он.

В свою очередь, интербригада «Пятнашка» также передала поздравления с передовой. Боец с позывным «Атлас» из интернациональной бригады поздравил родных и близких с Днем матери.

«Мама, я тебя люблю, все будет хорошо – мы победим!» — сказал он.