Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские бойцы с передовой передали поздравления матерям с праздником

В День матери бойцы СВО записали поздравления родным и близким

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российские бойцы с передовой в День матери записали поздравления родным и близким. Видеообращения опубликованы в Telegram-канале «Zащитники».

«Дорогая мама, в этот праздник хочу выразить слова благодарности. С самого начала жизни ты защищала меня от всех невзгод, и теперь, когда я вырос мужчиной, пришло мое время защищать тебя», — отметил в обращении один из бойцов.

Военнослужащие бригады «Гром-Каскад» также записали поздравления к празднику. Доброволец бригады с позывным «Ямал» передал поздравления матерям и женам и вместе с другими активистами «Молодой Гвардии» поприветствовал их троекратным «Ура!».

«Спасибо вам за поддержку, которую вы нам оказываете! Мы вас не подведем! Победа будет за нами!» — сказал он.

В свою очередь, интербригада «Пятнашка» также передала поздравления с передовой. Боец с позывным «Атлас» из интернациональной бригады поздравил родных и близких с Днем матери.

«Мама, я тебя люблю, все будет хорошо – мы победим!» — сказал он.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий