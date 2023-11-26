Стоматолог удалил ребенку коренной зуб вместо молочного и прикрепил его обратно проволокой

В Уфе женщина обвинила врача стоматологической клиники в том, что медик удалил ее ребенку коренной зуб вместо молочного, а потом вставил его, прикрепив проволокой. Об этом сообщает телеканал UTV.

Жительница Башкирии привела в стоматологию свою 11-летнюю дочь, девочке было необходимо удалить молочный зуб, во время приема стоматолог по неизвестной причине лишил ребенка коренного зуба.

«Я забежала обратно в кабинет с криком, что врач не то удалил. После этого он час проводил какие-то манипуляции с этим зубом, вставил его обратно, прикрепил проволоку на четыре зуба. Причем на один из больных — молочный. Теперь ребенок не может ни есть, ни спать нормально», — рассказала уфимка.

Женщина обратилась к главе Башкирии с просьбой помочь разобраться в произошедшем, проверку клиники начал минздрав республики.

Девочка после приема принимает обезболивающее и жалуется на головные боли, мать намерена привлечь врача к ответственности и планирует обратиться в Следственный комитет.

Ранее пациентке сломали челюсть молотком в ростовской стоматологии.