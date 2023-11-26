Сторонники ПЦУ учинили очередной погром в Киево-Печерской лавре

Сторонники Православной церкви Украины вновь учинили разгром в нескольких корпусах Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Telegram-канал Союза православных журналистов.

«Сегодня (…) в 5 часов утра в Киево-Печерской Лавре в 42-м корпусе были выбиты окна, вырваны и погнуты защитные роллеты, жалюзи, электрические провода, разбросаны по улице свечи. Пострадали: канцелярия, бухгалтерия, ризница, ювелирная мастерская. (…) Был вызван наряд полиции для расследования», — говорится в сообщении.

До того активисты от ПЦУ пробрались на территорию обители и учинили разгром в корпусе 70а, а ранее активисты-раскольники развесили возле храма Сергия Радонежского кости.

На опубликованных фото видны повреждения зданий, разбитые стекла.

21 ноября СМИ сообщали об обысках в Киево-Печерской лавре.

20 ноября сторонники ПЦУ захватили храм Архистратига Михаила в Киевской области.

Ранее в Хмельницкой области большинство священников УПЦ отказались переходить в ПЦУ.