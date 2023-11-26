Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сторонники ПЦУ учинили очередной погром в Киево-Печерской лавре

Неизвестные устроили разгром в корпусах Киево-Печерской лавры канонической УПЦ

close
100%
«СПЖ - новости Православия»' class="item-image" >
Телеграм-канал «СПЖ - новости Православия»

Сторонники Православной церкви Украины вновь учинили разгром в нескольких корпусах Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Telegram-канал Союза православных журналистов.

«Сегодня (…) в 5 часов утра в Киево-Печерской Лавре в 42-м корпусе были выбиты окна, вырваны и погнуты защитные роллеты, жалюзи, электрические провода, разбросаны по улице свечи. Пострадали: канцелярия, бухгалтерия, ризница, ювелирная мастерская. (…) Был вызван наряд полиции для расследования», — говорится в сообщении.

До того активисты от ПЦУ пробрались на территорию обители и учинили разгром в корпусе 70а, а ранее активисты-раскольники развесили возле храма Сергия Радонежского кости.

На опубликованных фото видны повреждения зданий, разбитые стекла.

21 ноября СМИ сообщали об обысках в Киево-Печерской лавре.

20 ноября сторонники ПЦУ захватили храм Архистратига Михаила в Киевской области.

Ранее в Хмельницкой области большинство священников УПЦ отказались переходить в ПЦУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий