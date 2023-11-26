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Над Тульской областью сбили четвертый за утро беспилотник

Правительство Тульской области сообщило о четвертом сбитом беспилотнике

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Над Тульской областью сбили четвертый беспилотный летательный аппарат за утро воскресенья. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

«Утром 26 ноября силами ПВО в регионе был сбит четвертый БПЛА. Разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

До этого жители Тулы сообщили о взрывах над городом. Предполагалось, что туляки наблюдали работу российского ПВО. По данным СМИ, беспилотник сбили над жилым комплексом «1-й Юго-Восточный».

По информации Минобороны России, всего российские системы противовоздушной обороны ночью и утром 26 ноября сбили больше 20 дронов Вооруженных сил Украины в ряде регионов РФ. Беспилотники перехватили над Московской, Брянской, Тульской, Смоленской и Калужской областями.

В Совфеде массированную атаку дронов ВСУ связали с «озлоблением киевского режима», который таким образом пытается компенсировать неудачи на фронте.

Ранее сообщалось, что московские аэропорты возобновили работу после утренней атаки беспилотников.

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