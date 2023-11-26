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Самолеты не направляли на запасные аэродромы во время ограничений в Москве

Росавиация: московские аэропорты не направляли самолеты на запасные аэродромы

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Shutterstock

Московские аэропорты не перенаправляли самолет на запасные аэродромы во время ограничений, введенных утром 26 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

«Ранним [утром] вводились временные ограничения на работу аэропортов Внуково и Домодедово. В период действия ограничений уходов воздушных судов на запасные аэродромы не было», — рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Аэропорты Домодедово и Внуково временно прекратили работу из-за налетов украинских беспилотников. Сообщалось о задержке 29 и отмене трех рейсов в трех московских аэропортах.

До этого стало известно, что над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями сбили 11 украинских беспилотников. Позднее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что еще один БПЛА был уничтожен над Подольском. По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет.

По данным Минобороны России, всего российские системы противовоздушной обороны ночью и утром 26 ноября сбили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины в ряде регионов РФ.

Ранее сообщалось, что в Самаре самолет вернулся в аэропорт сразу после вылета.

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