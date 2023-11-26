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Россиянин нашел в салате из магазина опарыша

Сахалинец нашел в салате с морской капустой опарыша

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Житель Южно-Сахалинска нашел червя в салате из морской капусты. Об этом сообщает издание ASTV.ru.

По словам мужчины, около двух месяцев назад он приобрел в одном из супермаркетов города 20 консервных банок с ламинарией. Большинство оказались нормальными, но в одной из них его ждал сюрприз.

«Опарыш. Весь аппетит пропал напрочь», — написал мужчина в редакцию СМИ, сопроводив свое сообщение фотографией салата с червем.

По словам сахалинца, салат изготовлен компанией из Холмска.

Ранее житель Подмосковья купил в магазине конфеты с червями.

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