Россиянин нашел в салате из магазина опарыша

Житель Южно-Сахалинска нашел червя в салате из морской капусты. Об этом сообщает издание ASTV.ru.

По словам мужчины, около двух месяцев назад он приобрел в одном из супермаркетов города 20 консервных банок с ламинарией. Большинство оказались нормальными, но в одной из них его ждал сюрприз.

«Опарыш. Весь аппетит пропал напрочь», — написал мужчина в редакцию СМИ, сопроводив свое сообщение фотографией салата с червем.

По словам сахалинца, салат изготовлен компанией из Холмска.

Ранее житель Подмосковья купил в магазине конфеты с червями.