Школьник пострадал от взрыва найденной отцом кофемолки

В Забайкальском крае ребенок госпитализирован с многочисленными ранениями конечностей после взрыва кофемолки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Житель города Балей нашел на улице кофемолку, предмет лежал в пакете недалеко от дома. Мужчина принес находку домой, его сын решил проверить, как работает бытовая техника.

Как только мальчик включил кофемолку в сеть, произошел взрыв. Восьмиклассник получил серьезные травмы: множественные ранения левой кисти, лица, правого глаза, груди, живота. Пострадавшего доставили в Балейскую ЦРБ.

По данным Telegram-канала Baza, работавшие на месте происшествия криминалисты обнаружили среди фрагментов кофемолки предмет, похожий на детонатор.

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