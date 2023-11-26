Жители Тулы сообщили о новых взрывах над городом

Жители Тулы рассказали Telegram-каналу Shot о новых взрывах, которые прозвучали над городом утром 26 ноября.

По словам горожан, они услышали несколько хлопков в районах Криволучье и Зареченском, после чего в небе появились следы дыма. Журналисты предположили, что туляки увидели результат работы средств ПВО. Схожей информацией поделился Mash.

Также Shot опубликовал кадры оцепления возле жилого дома на Новомосковской улице, куда приехала полиция. По данным журналистов, над жилым комплексом «1-й Юго-Восточный» сбили еще один БПЛА.

Позднее в Telegram-канале правительства Тульской области подтвердили, что в регионе был сбит четвертый по счету беспилотник. В этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.

До этого стало известно об атаке БПЛА на Смоленскую область.

Ранее сообщалось, что число сбитых в регионах России беспилотников увеличилось до 24.