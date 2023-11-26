Внуково и Домодедово возобновили работу в штатном режиме

Аэропорты Внуково и Домодедово подтвердили возобновление работы в штатном режиме после ночного перерыва, связанного с прилетами украинских беспилотников. Об этом сообщают пресс-службы воздушных гаваней, передает РИА Новости.

В пресс-релизе Внуково уточняется, что длительность перерыва в его работе составила 1,5 часа.

До этого сообщалось о задержке 29 и отмене трех рейсов в ночь на 26 ноября.

Утром губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о пяти перехваченных над Подмосковьем дронах ВСУ: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. При этом глава региона сообщил о трех повреждениях строений на земле, но подчеркнул, что в результате инцидентов никто не пострадал, и призвал жителей сохранять спокойствие.

По данным Минобороны России, российские системы противовоздушной обороны ночью и утром 26 ноября сбили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.