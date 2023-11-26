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Избитую семилетнюю девочку спасли от пьющей матери в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде у пьяной матери забрали избитую семилетнюю дочь

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Семилетняя девочка с воспалением легких попала в больницу в Нижнем Новгороде, ребенка спасли от пьющей матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

Ребенка практически без одежды, со следами побоев на теле доставили в детскую больницу в поселке Пролетарий Новгородского района. Медики диагностировали у семилетней девочки пневмонию.

Как выяснили сотрудники прокуратуры, несовершеннолетняя находилась под присмотром матери, женщина регулярно злоупотребляла спиртным и не следила за дочерью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее брошенного годовалого ребенка нашли в захламленной квартире в Магадане.

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