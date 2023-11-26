В Севастопольской бухте остановлено движение морского транспорта

Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте все еще приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Как указано в заявлении, паром и катера не будут осуществлять перевозки пассажиров в течение следующих суток. При этом представители властей уточнили, что в населенном пункте запущены компенсационные маршруты.

В частности, на площади Нахимова и площади Захарова появились подвижные составы. Последние представляют собой совокупность различных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов и пассажиров.

«Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт осуществлять движение не будет», — подчеркнули в дирекции.

25 ноября в акватории Севастопольской бухты было остановлено движение морского пассажирского транспорта. Ограничения ввели в 18:00 (совпадает с мск) из-за ухудшения погодных условий.

За день до этого правительство Севастополя также распорядилось перекрыть рейд через главную бухту города. Решение было принято из-за ухудшения погоды и для обеспечения безопасности людей.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил полностью уничтожить Крымский мост.