Стали известны результаты обследования заболевшего гриппом папы Римского

Папа Римский Франциск прошел обследование в больнице «Агостино Джемелли» в Риме после обнаружения у него гриппа. Как пишет издание Vatican News, в медучреждении папе сделали компьютерную томографию, которая не выявила у понтифика осложнений в легких.

«Анализы дали отрицательные результаты на любой риск легочных осложнений, и затем он [папа] вернулся в свою ватиканскую резиденцию», — сообщило издание.

До этого сообщалось, что папа Франциск отменил утренние аудиенции из-за легкого гриппа, после чего лег в больницу на обследование. В график встреч входила аудиенция с президентом республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

Через неделю понтифик должен посетить встречу в Дубае, посвященную проблеме изменения климата. По предварительной информации, к папе присоединится патриарх Московский и всея Руси Кирилл, с котором Франциск может провести диалог 31 ноября либо 1 декабря.

Ранее папа Римский призвал остановить войну на Ближнем Востоке.