Оперативные службы не обнаружили взрывчатых веществ после падения БПЛА в Туле

Сотрудники оперативных служб не обнаружили взрывчатых веществ на месте падения беспилотного летательного аппарат (БПЛА) в городе Туле. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot со ссылкой на источник.

В материале указано, что в настоящее время взрывотехники продолжают обследовать территорию многоэтажного жилого дома, на который упал украинский дрон. Кроме того, специалисты собирают осколки беспилотника.

«Модель БПЛА пока установить невозможно, останки беспилотника увезут на дальнейшую экспертизу», — говорится в публикации.

Также, по словам источника, сотрудники экстренных и оперативных служб пока не начали пускать жителей поврежденных квартир обратно. Тем не менее он подчеркнул, что никаких взрывчатых веществ после падения дрона обнаружено не было.

Утром 26 ноября Министерство обороны РФ заявило о ликвидации 11 украинских беспилотников в четырех регионах страны. Летательные аппараты заметили в небе над Московской, Калужской, Брянской и Тульской областями.

Спустя час представители военного ведомства сообщили о еще девяти БПЛА, сбитых в указанных регионах. По данным министерства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать объекты на территории государства при помощи беспилотников самолетного типа.

Позже губернатор Тулы Алексей Дюмин заявил, что один из украинских дронов упал на многоквартирный дом. Как рассказал глава населенного пункта, в результате инцидента три квартиры получили повреждения и пострадал один человек.

Ранее в РФ разработали новый переносной комплекс для защиты от дронов.