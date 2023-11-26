Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шестиклассница заставляла подругу запить таблетки уксусом и изрезала девочку ножом

В Челябинской области школьница изрезала одноклассницу ножом

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

В Южноуральске шестиклассница напала на сверстницу, она заставляла девочку запить уксусом таблетки и ударила ее ножом в лицо и шею. Об этом сообщается на официальной странице Администрации Южноуральского городского округа во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в парке Южноуральска, по предварительной информации, школьница пыталась расправиться с одноклассницей, она заставляла девочку съесть таблетки и запить их уксусной кислотой.

Получив отказ, девочка нанесла оппонентке два ножевых ранения в область шеи и лица. В ссору подростков вмешались прохожие, пострадавшая госпитализирована, нападавшая девочка помещена в психиатрическую больницу Челябинска.

«Благодарен неравнодушным южноуральцам, которые оказались рядом и спасли девочку от серьезных увечий. Гарантирую, что семье пострадавшей школьницы от администрации города будет оказана вся необходимая помощь», — сообщил глава Южноуральска Ярослав Куленко.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее неизвестный напал на девочку-подростка и порезал ей лицо канцелярским ножом.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий