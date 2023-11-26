Шестиклассница заставляла подругу запить таблетки уксусом и изрезала девочку ножом

В Южноуральске шестиклассница напала на сверстницу, она заставляла девочку запить уксусом таблетки и ударила ее ножом в лицо и шею. Об этом сообщается на официальной странице Администрации Южноуральского городского округа во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в парке Южноуральска, по предварительной информации, школьница пыталась расправиться с одноклассницей, она заставляла девочку съесть таблетки и запить их уксусной кислотой.

Получив отказ, девочка нанесла оппонентке два ножевых ранения в область шеи и лица. В ссору подростков вмешались прохожие, пострадавшая госпитализирована, нападавшая девочка помещена в психиатрическую больницу Челябинска.

«Благодарен неравнодушным южноуральцам, которые оказались рядом и спасли девочку от серьезных увечий. Гарантирую, что семье пострадавшей школьницы от администрации города будет оказана вся необходимая помощь», — сообщил глава Южноуральска Ярослав Куленко.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее неизвестный напал на девочку-подростка и порезал ей лицо канцелярским ножом.