Два столичных аэропорта восстановили штатную работу

Московские аэропорты Внуково и Домодедово восстановили штатную работу и возобновили вылеты и прилеты самолетов. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полетов в режиме реального времени Flightradar24.com. и онлайн-табло воздушных гаваней.

Согласно данным, все пассажирские самолеты, находившиеся в зоне ожидания, перешли в режим посадки.

Незадолго до этого сообщалось, что столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево на время остановили вылеты и прилеты самолетов.

Накануне вечером порядка 30 авиарейсов оказались задержаны и отменены в Москве. Перед этим из-за сильного снегопада в российской столице отменили или задержали практически полсотни авиарейсов.

Ранее в Сочи экстренно сел самолет Red Wings, летевший из Хургады в Жуковский.