В Москве госпитализировали экс-замсекретаря Совбеза Рубанова

В Москве доставили в больницу экс-замсекретаря Совета безопасности России Владимира Рубанова после жалоб на боли в груди. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Экс-замсекретаря Совбеза России Владимира Рубанова экстренно госпитализировали в Москве», — уточнили в сообщении.

По данным канала, бригаду медиков вызвали родственники 79-летнего бывшего замсекретаря Совбеза. Рубанов до этого уже жаловался на боли в сердце. Рубанова направили в одну из столичных больниц.

Рубанов занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ с 1993 по 1996 год.

8 ноября народную артистку России, актрису Раису Максимову, которая служит в МХТ имени Чехова, экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным родственников, бригаду скорой помощи вызвали из-за ухудшения состояния здоровья 93-летней женщины: она жаловалась на слабость и сильное головокружение.

Ранее Иван Краско почувствовал себя плохо на прощании со своим другом Темиркановым.