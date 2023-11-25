В Госдуме призвали не забывать про своих матерей

День матери — это, пожалуй, тот день, который должен быть не один раз в году, а всегда, каждый день, написала политический и общественный деятель, журналист, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева на портале Publico.

«Как напоминание не забыть позвонить маме, не забыть спросить, как дела, не забыть помочь, если нужно, не забыть заехать и уделить время. Ведь мы обязаны нашим мамам самым дорогим – своей жизнью. Считаю, что работа мамы – одна из самых важных из всех существующих», — написала Тимофеева.

Также она отметила мам участников СВО.

«Особенно в эти дни хочется поклониться мамам, чьи дети сегодня на передовой защищают нас с вами. Спасибо, что воспитали их настоящими патриотами. Мы вместе молимся о них, ждем, что они вернутся живыми и здоровыми», — добавила Тимофеева.

Напомним, в России ежегодно в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. В этом году он приходится на 26 ноября.