В Москве простились с военкором телеканала «Россия-24» Борисом Максудовым

Церемония прощания с погибшим корреспондентом телеканала «Россия-24» Борисом Максудовым прошла в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

«В Москве простились с трагически погибшим в зоне СВО корреспондентом телеканала «Россия-24» Борисом Максудовым», — уточнили в сообщении.

Церемония прощания состоялась в телецентре на улице Шаболовка в Москве. На ней присутствовали родные, друзья и коллеги журналиста.

25 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Максудова орденом Мужества посмертно.

О том, что корреспондент телеканала «Россия-24» получил ранение в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Запорожской области стало известно 22 ноября. Спасти журналиста не удалось.

Накануне в МИД России заявили, что виновные в гибели военкора Максудова не уйдут от возмездия.

Ранее Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста Максудова.