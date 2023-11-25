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Папе Римскому провели компьютерную томографию

В Ватикане сообщили, что томография папы Римского не выявила осложнений

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Remo Casilli/Reuters

Папе Римскому провели компьютерную томографию (КТ), чтобы исключить риск легочных осложнений, передает ТАСС, ссылаясь на службу печати Святого престола.

«Во второй половине дня Папе [Римскому] Франциску была проведена компьютерная томография в римской больнице Gemelli Isola, чтобы исключить риск легочных осложнений», — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что результаты обследования показали отрицательный результат. После процедуры понтифик вернулся в свою резиденцию, гостиницу «Святая Марфа».

Руководитель службы печати Маттео Бруни сообщил, что все официальные аудиенции, запланированные на утро 25 ноября, были отменены из-за легкого гриппа.

До этого председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил, что папа Римский пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла встретиться в конце ноября – начале декабря в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Ранее папа Римский заявил, что конфликт Израиля и ХАМАС «вышел за рамки войны».

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