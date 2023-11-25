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Крановщик получил травмы при падении крана в Красногорске

Прокуратура: при падении крана в Красногорске крановщик получил травмы

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При падении строительного крана в подмосковном Красногорске крановщик получил травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

«Прокуратура <…> организовала проверку в связи с падением крана на строительной площадке в городском округе Красногорск», — уточнили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре рассказали, что днем 25 ноября при демонтаже горнолыжного комплекса, расположенного в городском округе Красногорск, упал строительный кран. В результате происшествия крановщик травмирован. Также повреждения получило административное здание теплоэлектроцентрали.

В ведомстве назвали предварительную причину опрокидывания крановой установки: возможный перегруз при перемещении груза. В рамках проверки сотрудники прокуратуру дадут оценку по вопросу соблюдения требований градостроительного и трудового законодательства. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным МЧС, кран при падении повредил кровлю и фасад котельной, что не нарушило ее работоспособность.

Ранее бетонные блоки обрушились на детскую площадку на Урале.

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