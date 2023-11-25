Легкомоторный самолет аварийно сел на Волгу

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на реку Волгу в Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его информации, воздушное судно приземлилось на лед и частично ушло под воду. Отмечается, что пилот Борис Келазев смог самостоятельно покинуть самолет.

Отмечается, что Келазев — летчик-испытатель. В июле 2022 года он уже совершал жесткую посадку под Тверью.

В сентябре сообщалось, что в Пензенской области разбился легкомоторный самолет. По информации источника, инцидент произошел недалеко от деревни Князь-Умет. Легкомоторное воздушное судно потерпело крушение, зацепившись за линию электропередачи.

В мае в республике Коми легкомоторный самолет также потерпел крушение, зацепившись за линию электропередачи. Это произошло в районе населенного пункта Усть-Кулом — воздушное судно упало на частный дом.

Ранее легкомоторный самолет упал в Подмосковье.