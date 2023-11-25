В Краснодаре бойцы ММА и полицейские помогли таксистке, пострадавшей от рук пассажира

В Краснодаре пьяный пассажир избил девушку-таксистку, отказавшуюся исполнить его требование о немедленной остановке. Об этом пострадавшая рассказала Telegram-каналу «Типичный Краснодар».

24 ноября таксистка приняла заказ от семейной пары из Комсомольского района. По словам девушки, сначала мужчина ехал молча, но затем внезапно схватил ее и потребовал остановить машину. Также пассажир попытался выгнать из салона свою супругу, и та попросила водителя не останавливаться.

«На просьбу жены продолжить путь я поехала, за что получила удар в лицо. Дальше были угрозы, после чего мне пришлось выбежать с машины и молить [прохожих] о помощи. Хочу выразить благодарность всем таксистам, ребятам с ММА и сотрудникам полиции, которые оказали поддержку», — поделилась автомобилистка.

О проверках по факту инцидента в полиции Краснодара пока не сообщали.

Ранее в Тольятти пьяный инженер устроил дебош в такси, когда женщина-водитель отказалась везти его из-за нетрезвого состояния.