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В Калужской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом с детьми

Прокуратура: по факту ДТП с автобусом под Калугой возбуждено уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту аварии с участием легкового автомобиля и экскурсионного автобуса, произошедшей в районе деревни Уваровское в Калужской области. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

В заявлении указано, что в настоящее время специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. При этом прокуратура взяла на контроль ход расследования данного уголовного дела.

«По факту ДТП <...> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 264 УК РФ», — говорится в публикации.

Также представители надзорного органа уточнили, что пострадавшие в результате аварии дети не получили серьезных травм.

Утром 25 ноября управление МВД России по Калужской области сообщило, что на трассе МалоярославецБоровск произошла авария с участием экскурсионного автобуса. По данным ведомства, легковой автомобиль Renault Logan врезался в автобус вблизи населенного пункта Уваровское.

В результате столкновения автобус с детьми съехал в кювет. Из-за этого шесть несовершеннолетних и трое взрослых получили легкие ссадины и ушибы, при этом их доставили в одну из местных больниц для оказания медицинской помощи.

Ранее в Хабаровске автобус протаранил машину скорой помощи.

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