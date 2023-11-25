В Омской области двое пьяных мужчин избили и ограбили подростка

В Омской области избили и ограбили 17-летнего юношу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Молодой человек возвращался домой на велосипеде и был остановлен двумя нетрезвыми незнакомцами. Взрослые потребовали отдать им деньги, а когда услышали отказ, несколько раз ударили юношу, забрали у него смартфон и скрылись с места происшествия.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать подростка. Вскоре подозреваемых задержали на одной из улиц Исилькуля. При себе у них нашли похищенный телефон.

Задержанные уже были судимы за кражи, грабежи и разбои. Следователи возбудили в их отношении новое уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее в Петербурге поймали иностранца, который сбил 84-летнюю женщину с ног ради ее кошелька.