Мэр Пензы призвал повременить с мемориальными досками участникам СВО на школах

Мэр города Пензы Александр Басенко призвал приостановить установку мемориальных досок, посвященных участникам специальной военной операции (СВО) на Украине, на стенах местных школ. Об этом сообщило издание PenzaInform, сославшись на итоги очередной сессии Пензенской городской думы.

Во время заседания глава населенного пункта отметил, что власти должны защитить психику детей. По его словам, превращение стен образовательных учреждений в «некрологи» негативно влияет на психологическое состояние учеников.

«Я хочу, чтобы вы задумались, как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок на зданиях школ», — указал Басенко.

Он добавил, что школы — это в первую очередь образовательные учреждения. Здесь, в том числе, учатся маленькие дети в возрасте семи лет.

При этом руководитель городской администрации подчеркнул, что не требует полного отказа от установки мемориальных досок. Однако, как он сказал, с реализацией соответствующих инициатив стоит повременить.

В частности, мэр предложил дождаться окончания боевых действий на Украине. Басенко пояснил, что в таком случае участников спецоперации можно будет упомянуть на одной мемориальной доске.

Ранее в ЛНР состоялись осенние высадки деревьев в память о российских военнослужащих.