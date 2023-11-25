Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве начали аварийно отключать электроэнергию

В Киеве начались аварийные отключения света из-за проблем с энергоснабжением

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

В Киеве начались аварийные отключения электроэнергии, повреждены электросети. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал гендиректора компании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.

Сама ДТЭК сообщила в своем Telegram-канале, что в Киеве без света остались более 200 зданий.

«Также нет электроснабжения в 16 тыс. домов в Киевской области», — добавили в компании.

Киевлян и жителей Киевской области призвали экономить электричество. В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения, отметили в ДТЭК.

Серия взрывов в украинское столице произошла 25 ноября. В Воздушных силах Украины заявили, что Россия ночью выпустила по Украине рекордное количество ударных беспилотных летательных аппаратов. По словам командующего ВС Николая Олещука, основным направлением удара стал именно Киев.

Сообщалось о перебоях в работе киевского метро.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия будет расплачиваться за все взрывы на Украине.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий