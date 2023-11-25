В Киеве начали аварийно отключать электроэнергию

В Киеве начались аварийные отключения электроэнергии, повреждены электросети. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал гендиректора компании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.

Сама ДТЭК сообщила в своем Telegram-канале, что в Киеве без света остались более 200 зданий.

«Также нет электроснабжения в 16 тыс. домов в Киевской области», — добавили в компании.

Киевлян и жителей Киевской области призвали экономить электричество. В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения, отметили в ДТЭК.

Серия взрывов в украинское столице произошла 25 ноября. В Воздушных силах Украины заявили, что Россия ночью выпустила по Украине рекордное количество ударных беспилотных летательных аппаратов. По словам командующего ВС Николая Олещука, основным направлением удара стал именно Киев.

Сообщалось о перебоях в работе киевского метро.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия будет расплачиваться за все взрывы на Украине.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.