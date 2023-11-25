Врачи заявили о пользе завтрака с орехами для сердца

Замена яиц на орехи сделает завтрак полезнее для сердца. К такому выводу пришли немецкие и итальянские диетологи, опубликовавшие свое исследование на сайте Springer.

Польза яиц для здоровья неоднозначна — некоторые эксперты считают, что холестерин, содержащийся в яйцах, вреден для сердца. Другие утверждают, что этот факт нужно подтвердить большим количеством исследований. Орехи, напротив, доказано снижают уровень холестерина в крови.

Немецкие ученые стремились выяснить, принесет ли регулярное употребление орехов на завтрак пользу организму. Для этого они провели эксперимент с участием добровольцев. Испытуемые из первой группы должны были заменить мясо на цельнозерновые продукты или хлопья, яйца — на орехи, а вместо сливочного масла употреблять оливковое. Добровольцы из первой группы придерживались своего привычного рациона.

По окончании эксперимента выяснилось, что замена 50 граммов мяса на 30 граммов цельнозерновых продуктов была связана со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 36%. Употребление оливкового масла вместо сливочного снижало вероятность их возникновения на 4%. Одновременно с этим, отказ от яиц в пользу орехов потенциально сокращает риск развития болезней сердца и сосудов на 17%, а диабета второго типа — на 18%.

До этого эндокринолог Павлова рассказала, что бекон на завтрак ускоряет старение и вредит здоровью.

Ранее нутрициолог объяснила, почему правило «завтрак съешь сам, а ужин отдай врагу» не работает.