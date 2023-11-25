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В пензенском троллейбусе засняли окровавленного мужчину в трусах

В Пензе полуголый мужчина в крови попал на видео во время поездки на троллейбусе

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В Пензе засняли окровавленного мужчину, катающегося на общественном транспорте в трусах. Видео с места событий опубликовали в группе «Пенза | Новости» во «ВКонтакте».

Раздетый мужчина, испачканный чужой кровью, зашел в троллейбус №7 на остановке «Улица Терешковой». По данным Telegram-канала «Пенза Новости», неизвестный держал в руках пакет, содержимое которого тоже было в крови.

Остальные пассажиры записывали происходящее на камеру. Никто из них не попытался узнать, нужна ли мужчине какая-либо помощь.

«Выглядело безумно жутко», — поделился свидетель инцидента.

Ранее в Тюмени полуголый мужчина с ножом погнался за неизвестным и попал на видео.

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