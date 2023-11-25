Священник пришел к больным пневмонией детям и накормил их хлебом и вином «с одной ложки»

В Калуге к пациентам детской поликлиники пригласили священника, который причастил их. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Недавно сотрудники медицинского учреждения решили узнать у больных детей, под какими именами их крестили, и предупредили, что скоро к ним «придет батюшка». На следующий день юных пациентов собрали в раздевалке, там священнослужитель провел обряд причащения.

Очевидцы таинства рассказали, что священник кормил больных пневмонией «с одной ложки» хлебом и вином. Их родители остались недовольны этой инициативой. По их словам, разрешение на проведение «религиозных действий» у них никто не спрашивал.

Позднее главный врач объяснила, что испугалась обвинений на религиозной почве и поэтому разрешила проведение обряда причастия в стенах стационара. Сотрудники пульмонологического отделения в разговоре с журналистами назвали произошедшее «недопустимым».

Ранее священник из Карелии выразил опасения насчет северного сияния над Россией.