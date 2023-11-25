Заправщик АЗС напал на сотрудника автомойки и ранил его в шею осколком пивной кружки

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области/VK

В Московском районе Петербурга задержан мужчина, ранивший сотрудника автомойки. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 24 ноября на автозаправке на улице Рощинской на юге Петербурга. Сотрудники отдела вневедомственной охраны увидели, как из помещения АЗС выбежал мужчина с окровавленной головой, за ним гнался неизвестный.

Нападавшего удалось задержать, раненому оказали первую медицинскую помощь, он был госпитализирован.

Выяснилось, что заправщик АЗС после ночной смены остался на работе, где распивал спиртные напитки. У 42-летнего мужчины возникла ссора с 31-летним сотрудником автомойки, злоумышленник ударил потерпевшего пивной кружкой по голове, осколки вонзились пострадавшему в шею.

Ранее водитель накинулся с кулаками на полицейских во Владивостоке.