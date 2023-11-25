На Кубани за сутки выпала месячная норма осадков

Мэр города Горячий Ключ на Кубани Сергей Белопольский сообщил, что за день там выпала месячная норма осадков, из-за чего в населенном пункте введен режим ЧС из-за наводнения. Соответствующая публикация была выложена им в Telegram-канале.

«По последним данным, за сутки с 6 утра прошлого дня выпало 64 мм осадков — это больше месячной нормы. Сильные дожди, напомню, прошли и в горных районах, что повлияло на значительный подъем уровня рек», — рассказал чиновник.

Сообщается о резком подъеме воды в станице Саратовской, для ликвидации последствий которой потребовались усилия почти ста человек и 25 единиц техники.

«По состоянию на 7 утра по предварительным данным, в городе подтоплено 12 частных домовладений, 94 — в Безымянном сельском округе», — рассказал чиновник.

Сообщается об открытии двух центров временного размещения для пострадавших — сейчас туда эвакуированы двое человек.

До этого Горячий Ключ и Ессентуки возглавили топ курортов с дешевой арендой.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.