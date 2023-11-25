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На Кубани за сутки выпала месячная норма осадков

В Горячем Ключе на Кубани за день выпала месячная норма осадков, введен режим ЧС

Мэр города Горячий Ключ на Кубани Сергей Белопольский сообщил, что за день там выпала месячная норма осадков, из-за чего в населенном пункте введен режим ЧС из-за наводнения. Соответствующая публикация была выложена им в Telegram-канале.

«По последним данным, за сутки с 6 утра прошлого дня выпало 64 мм осадков — это больше месячной нормы. Сильные дожди, напомню, прошли и в горных районах, что повлияло на значительный подъем уровня рек», — рассказал чиновник.

Сообщается о резком подъеме воды в станице Саратовской, для ликвидации последствий которой потребовались усилия почти ста человек и 25 единиц техники.

«По состоянию на 7 утра по предварительным данным, в городе подтоплено 12 частных домовладений, 94 — в Безымянном сельском округе», — рассказал чиновник.

Сообщается об открытии двух центров временного размещения для пострадавших — сейчас туда эвакуированы двое человек.

До этого Горячий Ключ и Ессентуки возглавили топ курортов с дешевой арендой.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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