Врач рассказал об опасности переохлаждения для здоровья

Иммунолог Николай Крючков напомнил об опасности переохлаждения для здоровья. Его слова приводит «Лента.ру».

Врач подчеркнул, что причиной простуды является не холод, а снижение резистентности тканей из-за резкого перепада температур. Способом защититься от такого резкого перехода Ключков назвал теплую одежду и закаливание — постепенное приучившие организма к температурным перепадам, начиная с небольших температур.

«Кстати говоря, если говорить о глотке и гортани, то даже иногда рекомендуют есть мороженное, но начинать с небольших порций. Таким образом также, возможно, улучшается резистентность слизистой к низким температурам», — сообщил он.

Также врач напомнил, что проветривание помогает предотвратить накапливание инфекции в помещении и снижает риск простуды.

До этого врач рассказала, как избежать простуды после переохлаждения на улице.

Ранее в Петербурге подросток получил серьезное переохлаждение из-за падения в Неву.