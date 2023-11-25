Только четверть россиян на самом деле завтракают эстетичной едой из соцсетей

По мнению 44% опрошенных россиян, завтрак является самым главным приемом пищи за день. Это показало исследование службы доставки еды Кухня на районе, с результатами которой ознакомилась «Газета.Ru».

Однако половина россиян — 49% — считает завтрак не более важным, чем обед или ужин. Для меньшинства (6%) утренний прием пищи оказался неважным.

Респонденты рассказали, чем любят завтракать. Самым популярным вариантом оказались тосты или бутерброды, на втором месте — блюда из яиц, на третьем — каши. Также россияне отметили, что периодически завтракают вчерашним ужином (13%) и пьют игристое с утра по выходным (2%).

Подавляющее большинство жителей России (95%) готовят свой завтрак самостоятельно. 85% из них успевают поесть дома, а 10% берут еду с собой в офис или на учебу. Только 2% респондентов привыкли брать завтрак на вынос из кафе или ресторана.

Интересно, что несмотря на обилие модных рецептов в соцсетях, только 25% опрошенных привыкли завтракать такими блюдами. Три четверти россиян по-прежнему предпочитают традиционные простые варианты завтрака, хотя между авокадо-тостом с лососем и бутербродом с докторской колбасой 80% россиян выбирают первое.

Все фото завтраков, которые попадают на просторы соцсетей, являются творениями всего 3% россиян. В основном опрошенные не фотографируют свою тарелку (77%), однако каждый десятый сохраняет кадры для личного архива или отправляет родным и близким. 56% россиян отмечают, что эстетика еды для них играет большую роль.

Завтрак 69% россиян стоит меньше 200 рублей. От 200 до 500 рублей тратят на утренний прием пищи 27% респондентов, а 3% — от 500 до 700 рублей. Только 1% жителей страны тратит на завтрак больше 700 рублей.

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