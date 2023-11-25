Врач назвала основные причины развития анемии

Снижение уровня железа в организме негативно влияет на многие жизненные процессы: нарушается обмен веществ, работа головного мозга, страдает физическое здоровье, работоспособность, сексуальная жизнь. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анастасия Зубрицкая, врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, нутрициолог НМХЦ им. Пирогова, эксперт компании Solgar.

«Среди основных причин истощения запасов железа в организме называют скудное питание, отсутствие в рационе пищи, богатой железом, сложности с усвоением железа организмом, связанные с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и хроническими заболеваниями, обильные менструации у женщин, беременность, активный рост ребенка, а также пожилой возраст», — заявила она.

По словам врача, более трети всех ее пациенток репродуктивного возраста обращаются с жалобами на обильные менструации или уже установленным диагнозом железодефицитной анемии по общему анализу крови. Каждая вторая имеет латентный дефицит железа по данным ферритина, трансферрина и сывороточного железа. Как правило, женщины приходят по рекомендации терапевта с целью поиска причины этого состояния или по рекомендации косметолога-трихолога по поводу выпадения волос, если мы говорим о латентном дефиците железа. Иногда дефицит железа обнаруживается случайно при прохождении периодического профилактического осмотра или прегравидарной подготовке. Как правило, таких пациентов сразу видно: бледные, истощенные, дезориентированные, депрессивные и очень уставшие.

Среди мужчин дефициты железа встречаются реже, однако особое внимание стоит уделять содержанию этого минерала в организме донорам крови и вегетарианцам.

«Многие годами могут жить в состоянии преданемии и не подозревать о ней. Так, при недостатке железа организм сначала восполняет его из запасов в депо печени, что никак не отражается на самочувствии и показателях гемоглобина. Обнаружить признаки скрытого железодефицита (латентной анемии) часто удается случайно, после анализа крови на ферритин. Однако, как только эти запасы железа будут израсходованы, появятся неприятные симптомы: быстрая утомляемость, беспричинная слабость, головокружение, головная боль, бледность кожи и слизистых оболочек, трещины в уголках рта, ломкость ногтей, волос, синдром беспокойных ног», — объяснила медик.

Одним из простых способов профилактики дефицита железа является корректировка рациона питания. В продуктах содержится два типа железа: гемовое — содержится в мясе, негемовое — в растительной пище. Последнее хуже усваивается организмом, плюс на процесс его усвоения также влияют продукты и напитки, которые употребляются одновременно.

Еще одним способом коррекции железодефицитных состояний является прием препаратов, например, в распространенной форме сульфата железа.

«Мне часто жалуются на побочные эффекты, связанные с приемом традиционных форм препаратов (нарушение стула, тошнота, вздутие). В таких ситуациях я чаще всего перевожу пациентов на деликатную органическую форму железа в легкоусваиваемой органической (хелатной) форме. Тогда терапия проходит с минимумом побочных эффектов и с наилучшим клиническим результатом», — добавила Зубрицкая.

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