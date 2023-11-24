Политолог назвал успехи в развитии ИИ результатом внимания руководства РФ к этой теме

Борьба за многополярный мир связана с развитием искусственного интеллекта, поскольку его внедрение приводит к технологическому скачку не только в экономике, но и в госуправлении, заявил «Газете.Ru» политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов. Комментируя выступление президента РФ Владимира Путина в ходе главной дискуссии «Революция генеративного ИИ: новые возможности», состоявшейся в рамках международной конференции AI Journey, эксперт отметил, что внедрение ИИ в сферу госуправления резко оптимизирует процессы принятия решения, а также сократит субъективность среди чиновников.

«Россия не сможет являться одним из мировых лидеров, если отстанет в части искусственного интеллекта. Понимая это, президент лично выступал на конференции, посвященной ИИ, нашел время в своем плотном графике, в водовороте сложных мировых событий, на то, чтобы глубоко погрузиться в эту тематику. Я бы рекомендовал каждому государственному чиновнику вникнуть в эту тему», — сказал Марат Башаров.

Он констатировал, что глава государства поддерживает технологии искусственного интеллекта еще на этапе разработок — именно это позволило наладить процесс внедрения ИИ во многие сферы жизни.

Широкое применение ИИ эксперт считает важнейшим условием опережающего развития страны.

Политолог отметил, что правительство России с 2018 года реализовывало национальный проект, связанный с цифровизацией.

«В частности, раздавались целевые указания по применению ключевых показателей эффективности государственным корпорациям. Следующий шаг, который будет реализован с 2024 по 2028 годы будет касаться экономики данных — как их обрабатывать и хранить. Следующий этап начнется, когда искусственный интеллект будет пользоваться этими данными для того, чтобы принимать решения», — добавил эксперт.

«Интерес главы государства к технологиям ИИ логичен. Задав масштабные ориентиры дальнейшего развития технологий ИИ в России, президент действует на опережение», — считает Башаров.

Он уверен, что внимание руководства страны к развитию технологий позволила России стать одним из лидеров в сфере разработки новейших инструментов ИИ.

24 ноября президент России Владимир Путин принял участие в главной дискуссии «Революция генеративного ИИ: новые возможности», состоявшейся в рамках международной конференции Сбера AI Journey. По словам главы государства, инвестиции в сферу ИИ растут, а компании более эффективно решают свои производственные задачи благодаря внедрению новых технологий.

AI Journey — ежегодная международная конференция Сбера для обсуждения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Традиционно мероприятие собирает ведущих российских и международных экспертов.