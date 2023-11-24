Водитель-мигрант приставал к девочке-подростку в Подмосковье

В подмосковном Долгопрудном водитель автобуса домогался 15-летней пассажирки. Мужчина задержан. Об этом сообщает mk.ru.

По данным СМИ, 33-летний уроженец Киргизии, работавший водителем на одном из маршрутных автобусов в Московской области, по прибытии на конечную остановку не дал выйти из транспорта несовершеннолетней пассажирке. Как рассказала подросток, мужчина заблокировал двери, после чего настойчиво предлагал ей познакомиться. Тинейджер утверждает, что водитель «распускал руки». От настойчивых ухаживаний подросток избавилась, придумав, что ее должен встречать старший брат.

Дома подросток рассказала о случившемся матери, а та написала заявление в полицию.

Ранее в Новой Москве иностранца задержали за попытку изнасилования подростка.