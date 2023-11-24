Омбудсмен назвала число детей, убитых родителями в России за 2022 год

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в 2022 году в стране от рук собственных родителей погибли 80 несовершеннолетних. При этом омбудсмен посчитала эту статистику «очень жуткой», передает РИА Новости.

Львова-Белова 24 ноября приняла участие в заседании в Совете Федерации РФ в формате «открытого диалога». Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что за последний год количество преступлений против детей превысило отметку в 100 тыс. случаев.

«В 2022 году было совершено 80 убийств детей родителями. Кажется, что это очень жуткая цифра», — указала омбудсмен.

Она добавила, что в настоящее время российское руководство разрабатывает меры для профилактики преступлений против несовершеннолетних. В частности, власти согласовывают стратегию для обеспечения комплексной безопасности детей на территории РФ.

В конце Львова-Белова выразила надежду, что реализация соответствующих инициатив позволит существенно улучшить ситуацию с защитой несовершеннолетних в стране.

В октябре уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка сообщила о продолжающейся работе по созданию полноценной системы защиты детства в новых российских регионах. Она отметила, что к тому моменту адресную помощь на общую сумму около 164 млн рублей получили порядка 13 тыс. человек.

Ранее Львова-Белова заявила о планах российских властей обязать мигрантов оформлять медицинскую страховку для своих детей.