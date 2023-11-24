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Организаторы фестиваля начинающих цирковых артистов объявили состав жюри

Эдгард Запашный станет одним из членов жюри фестиваля «На языке мира»

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Пресс-служба Росгосцирка

Организаторы международного Детского и молодежного фестиваля «На языке мира» объявили состав жюри, который будет оценивать цирковые коллективы, сообщает пресс-служба Росгосцирка.

В конкурсе примут участие любительские цирковые коллективы, школы, студии и индивидуальные исполнители из России, Казахстана, Беларуси, Аргентины, Кыргызстана, Таджикистана и Вьетнама.

В состав жюри вошли: генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, известный итальянский клоун Дэвид Ларибле, руководитель продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» Гия Эрадзе, главный режиссер компании «Росгосцирк» Елена Петрикова и многие другие.

Ведущими фестиваля станет клоунский дуэт заслуженных артистов России Александра и Лады Сарнацких в образе Долли и Домино. Международный Детский и молодежный фестиваль «На языке мира» пройдет в Тульском цирке с 8 по 10 декабря. Завершится фестиваль гала-концертом и торжественной церемонией награждения победителей.

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