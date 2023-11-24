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Петербурженка донесла на таксиста, высказавшегося об СВО во время поездки

В Петербурге женщина донесла на таксиста после разговора об СВО в поездке

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Shutterstock

В Петербурге пассажирка донесла на таксиста после разговора об СВО во время поездки. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел во время поездки женщины на такси от Московского вокзала неделю назад. В пути водитель разговорился с пассажирской о специальной военной операции, но петербурженка взгляды мужчины не оценила.

Женщина увидела опасность в словах таксиста, который якобы дискредитировал российскую армию, обсуждая с ней СВО. По ее словам, мужчина сочувствовал украинским военным. Петербурженка сделала вывод, что водитель может быть потенциальным террористом.

Она обратилась в полицию с заявлением. О подозрительном, по мнению петербурженки, мужчине она сообщила в электронной форме.

Ранее ученикам российской школы запретили осуждать чиновников, армию и директора лицея.

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